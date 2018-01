Milan addio ufficiale | arrivano 4 milioni; Inter scatenata | cena per il nuovo 10

Calciomercato Milan/ News - Gomez addio : il centrale torna in Argentina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:21:00 GMT)

Milan svolta difesa e attacco; Inter - addio eccellente? Juve c'è il dopo Allegri Video : E' tempo di calciomercato. Inter, Milan e Juventus [Video] sono alle prese con la campagna invernale acquisti e cessioni che, salvo ripensamenti improvvisi, non dovrebbe regalare grandi colpi di scena. I bianconeri hanno ceduto Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04 e nella sessione in corso tenteranno di regalare ad Allegri qualche rinforzo mirato. Al momento, però, la Vecchia Signora sta concentrando le forze per arrivare gia' pronta alla ...

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

Milan - rispunta Dzeko : in estate nuovo affondo. Kalinic verso l’addio? : Milan, rispunta Dzeko: in estate nuovo affondo. Kalinic verso l’addio? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, rispunta Dzeko- Il Milan punta dritto su Edin Dzeko. L’attaccante della Roma, autore di un’ottima stagione in maglia giallorossa, resta un osservato speciale della dirigenza rossonera in vista della prossima stagione. In passato, ...

Calciomercato Milan/ News - spunta Bereszynski per la corsia - addio Jankto? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: spunta Bereszynski della Sampdoria per la corsia difensiva della squadra rossonera, piace anche a Inter e Roma.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Benevento - Brignoli addio? Dallo gol al Milan alla possibile cessione : Da uomo della storia a panchinaro di lusso. Una parabola curiosa quella vissuta nelle ultime settimane da Alberto Brignoli. Il portiere di Trescore Balenario era stato l'autore del gol a tempo scaduto ...

Gattuso fa 40! Gli schiaffi ad Ancelotti - la ciofeca - l'addio : 8 ricordi col Milan : ... o con Ronaldo in un'altra stracittadina; un cuore che, però, il più delle volte gli ha indicato la strada della vittoria e che gli ha permesso di conquistare il mondo correndo . Con la sua numero 8 ...

Milan - Andrè Silva verso l'addio : Everton - voci su un'offerta da 40 milioni di euro : Inizia la finestra di mercato invernale e si rincorrono altre voci sul Milan. Su Andrè Silva , in particolare, il portoghese pagato 40 milioni la scorsa estate e che, di fatto, non gioca mai. voci che ...

ANGELILLO È MORTO / Addio all'ex attaccante di Inter - Roma e Milan : record di gol nel campionato a 18 squadre : ANGELILLO è MORTO, Addio all'ex attaccante di Inter, Roma e Milan che aveva 80 anni. Era suo il record di reti nel campionato di Serie A a diciotto squadre. Il ritiro nel 1991.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:15:00 GMT)

Addio a Antonio Valentin Angelillo - attaccante di Roma - Inter e Milan : Ancora oggi ha il record delle reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre (33 gol). Antonio Valentin Angelillo è scomparso a Siena a 80 anni ma la famiglia aveva tenuto nascosta la notizia. ...

Milan - girandola in mediana - Inter in trattativa per un esterno - Juve un addio Video : Il calciomercato invernale sta pian piano entrando nel vivo. I top-club di Serie A stanno lavorando per ritoccare le rose [Video] e terminare la stagione nel migliore dei modi. La #Juventus è alla ricerca di una buona occasione, e intanto sta valutando qualche cessione. Il #Milan ha intenzione di sfoltire la rosa, mentre l'#Inter cerca un esterno d'attacco che possa dare il cambio a Candreva e Perisic. Juventus, via Sturaro ad una condizione In ...

Montella debutta in Spagna : addio Milan - oggi è irriconoscibile : la sua 'nuova' faccia : Vigilia di esordio spagnolo per Vincenzo Montella che, alla guida del Siviglia , domani sfiderà il Cadice in Coppa del Re . 'Inizio questa avventura con curiosità ed entusiasmo' ha detto il tecnico ...

Milan - ultimi giorni con Paletta : non convocato. Pronto l’addio : Milan, ultimi giorni con Paletta: non convocato. Pronto l’addio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, ultimi giorni CON Paletta – Ormai il matrimonio di Gabriel Paletta con la maglia del Milan sembra essere arrivato al termine. Il difensore italo-argentino, dopo l’esclusione dalla rosa di Montella, sperava in un utilizzo diverso con l’arrivo di Gennaro ...