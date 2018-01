Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de “Il segreto di Mirta” - sul potere della femminilità : “Mirta, non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta.” ? Silvia Lorusso Del Linz, Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

Intervista di Emma Fenu a Silvia Lorusso Del Linz - autrice de Il segreto di Mirta - sul potere della femminilità : “Mirta, non voglio mentirti, Elena non vorrebbe. Nella nostra famiglia le donne imparano presto ad essere forti, ad essere delle guerriere.” “Di quale guerra, nonna?” “La guerra che si svolge ogni giorno sul campo della vita, Mirta.” ? Silvia Lorusso Del Linz, Il segreto di Mirta Il segreto di Mirta è un segreto di dee, […]

Intervista a Maria De Filippi : la verità su Gemma e Tina - il progetto Temptation Island Vip e il messaggio a De Martino : Intervista esclusiva di Queen Mary al giornale diretto da Alfonso Signorini alla vigilia della puntata d'esordio della nuova edizione di 'C'è Posta per Te'.

Intervista di Emma Fenu ad Antonia Romagnoli : questo Natale siamo invitati a Pemberley - la residenza di Mr Darcy : “Natale non è un giorno o una stagione, ma uno stato d’animo.” ? John Calvin Coolidge Attraverso l’antologia intitolata Natale a Pemberley, appena edita, veniamo condotti a Derbyshire nel 1812. Tutto ha inizio con un invito alla festa di Natale a Pemberley Hall, l’imponente residenza di Mr Darcy, il protagonista del celebre Orgoglio e […]

Intervista di Emma Fenu a Flavia Piccinni : “Bellissime” - il saggio sulla strumentalizzazione della bellezza infantile : “Ma lei era del mondo dove le più belle cose/ Hanno il peggior destino:/ Da rosa ha vissuto quanto vivono le Rose,/ Lo spazio d’un mattino.” ? François de Malherbe Bellissime: un titolo evocativo. Non può non tornarci alla memoria Anna Magnani che lotta per far emergere la bambina dalle trecce scure. Ma non […]

Intervista di Emma Fenu alle attrici di Forever Friends : le donne e la verità della propria identità : Forever Friends è uno spettacolo di Alessandro Prete, debuttato nel marzo 2017 a Roma e, in seguito al grande successo di pubblico e critica, ritornato in scena al Teatro Porta Portese di Roma, al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro e al teatro Marrucino di Chieti. Le protagoniste sono cinque: Lulù, Didi, Chicca, Titti e Cecia […]

'Renzi sostiene Minniti - ma sulla Libia bisogna cambiare' Intervista Huffpost a Emma Bonino : Lo stesso Alto commissario Onu ha fortemente criticato la politica dell'Europa sulla Libia, in materia di trattamento dei migranti, definendola "disumana". Sotto accusa è Bruxelles?. "Su questo punto ...