Elezioni, Renzi: con la flat tax risalirebbe lo spread. Su alleanze con Leu non decido io

"Latax al 15% vale 95 miliardi di euro. Al 20% costa 57 mld di euro. Dove li troviamo questi? Il professor Marattin ha spiegato che queste coperture non esistono". Così il segretario del Pd Matteoa Radio Anch'io. "Il Pd non ha 'effetti speciali' da offrire."La direzione del Paese la salvi non sparando numeri a caso" ma avendo "credibilità,cosa che Brunetta non credo possegga",precisa.E sul debito pubblico "è passato da 102% di Prodi al 132% di Monti-Letta". "Il partito di D' Alema?Non mi ama,ma positivo se intesa"(Di venerdì 12 gennaio 2018)