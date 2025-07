Città da cui vengono le note olive greche scure nei cruciverba: la soluzione è Kalamata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città da cui vengono le note olive greche scure' è 'Kalamata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KALAMATA

Curiosità e Significato di Kalamata

La soluzione Kalamata di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Kalamata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Kalamata? Le olive Kalamata sono un celebre frutto originario della Grecia, famosa per il suo colore scuro e il sapore intenso. Provenienti dalla regione di Kalamata, queste olive sono apprezzate in tutto il mondo per la loro qualità e uso in cucina, soprattutto nelle insalate e nei piatti mediterranei. Sono un vero simbolo dei sapori autentici della Grecia e della sua tradizione culinaria.

Come si scrive la soluzione Kalamata

Se "Città da cui vengono le note olive greche scure" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

K Kappa

A Ancona

L Livorno

A Ancona

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

