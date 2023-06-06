Città sarda in cui nacque Grazia Deledda

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città sarda in cui nacque Grazia Deledda' è 'Oristano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORISTANO

Perché la soluzione è Oristano? Oristano è una città sarda situata sulla costa occidentale dell'isola, nota per la sua storia antica e le tradizioni culturali. Questa località ha avuto un ruolo importante nel patrimonio regionale, conservando monumenti e testimonianze che risalgono a periodi diversi. La città è famosa anche per le celebrazioni tradizionali e per le sue specialità gastronomiche. La presenza di edifici storici e di un tessuto culturale ricco rende Oristano un luogo di grande interesse storico e artistico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città sarda in cui nacque Grazia Deledda". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Città sarda in cui nacque Grazia Deledda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Oristano

In presenza della definizione "Città sarda in cui nacque Grazia Deledda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città sarda in cui nacque Grazia Deledda" conferma che la soluzione 'Oristano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oristano

O Otranto R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città sarda in cui nacque Grazia Deledda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oristano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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