La città del Lazio in cui nacquero quattro papi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città del Lazio in cui nacquero quattro papi' è 'Anagni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANAGNI

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Perché la soluzione è Anagni? Anagni è una città storica situata nel Lazio, famosa per essere il luogo di nascita di quattro papi. Questa località ha un ruolo importante nella storia ecclesiastica e politica della regione, grazie anche alla sua posizione strategica e al patrimonio artistico. La presenza di importanti monumenti e chiese testimonia il suo passato ricco di eventi significativi. La città conserva intatto il fascino di un tempo, attirando visitatori interessati alla storia religiosa e culturale del Lazio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La città del Lazio in cui nacquero quattro papi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anagni

Se la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" conferma che la soluzione 'Anagni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Anagni

A Ancona N Napoli A Ancona G Genova N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anagni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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