La città del Lazio in cui nacquero quattro papi
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SOLUZIONE: ANAGNI
Perché la soluzione è Anagni? Anagni è una città storica situata nel Lazio, famosa per essere il luogo di nascita di quattro papi. Questa località ha un ruolo importante nella storia ecclesiastica e politica della regione, grazie anche alla sua posizione strategica e al patrimonio artistico. La presenza di importanti monumenti e chiese testimonia il suo passato ricco di eventi significativi. La città conserva intatto il fascino di un tempo, attirando visitatori interessati alla storia religiosa e culturale del Lazio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La città del Lazio in cui nacquero quattro papi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Anagni
Se la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" conferma che la soluzione 'Anagni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Anagni
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città del Lazio in cui nacquero quattro papi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Anagni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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