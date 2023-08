La città in cui morì Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui morì Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAVENNA

Significato/Curiosità : La città in cui morì Dante

Ravenna è la città italiana in cui morì il celebre poeta Dante Alighieri nel 1321. Questa città storica, situata nella regione dell'Emilia-Romagna, è famosa per essere il luogo di riposo finale del sommo poeta. Dante vi trovò rifugio dopo essere stato esiliato da Firenze e vi trascorse gli ultimi anni della sua vita. Il suo legame con Ravenna ha dato origine a un forte patrimonio culturale e a numerosi monumenti in suo onore, inclusa la tomba nel Mausoleo di Dante. La città continua a essere un luogo di pellegrinaggio per gli amanti della letteratura e della storia italiana.

