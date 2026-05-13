Stritola le olive

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stritola le olive' è 'Frantoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANTOIO

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Perché la soluzione è Frantoio? Un frantoio è un luogo in cui si estrae l'olio dalle olive attraverso un processo di spremitura. Questo ambiente è dotato di macchinari progettati per schiacciare e pressare i frutti, facilitando la fuoriuscita dell'olio. La lavorazione avviene in modo accurato per preservare la qualità del prodotto finale. La presenza di un frantoio è fondamentale per ottenere un olio extravergine di alta qualità, che rappresenta un elemento importante della tradizione culinaria italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stritola le olive". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Stritola le olive nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Frantoio

Se la definizione "Stritola le olive" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stritola le olive" conferma che la soluzione 'Frantoio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Frantoio

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli T Torino O Otranto I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stritola le olive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Frantoio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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