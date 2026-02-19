Uno spremitore di olive

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uno spremitore di olive' è 'Frantoiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANTOIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno spremitore di olive" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno spremitore di olive". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Frantoiano? Il frantoiano è una figura fondamentale nel processo di produzione dell’olio di oliva, specializzato nella spremitura delle olive. Questa persona utilizza strumenti e tecniche specifiche per estrarre il più possibile il prezioso liquido, preservandone qualità e sapore. La sua esperienza permette di ottimizzare ogni fase, dalla raccolta alla lavorazione, garantendo un prodotto di alto livello. Spesso il frantoiano lavora in frantoi, ambienti dedicati a questa attività, e la sua abilità determina la bontà dell’olio finale. La sua professione rappresenta una tradizione antica e radicata nella cultura mediterranea.

Se la definizione "Uno spremitore di olive" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno spremitore di olive" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Frantoiano:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli T Torino O Otranto I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno spremitore di olive" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

