I lavori cui vengono obbligati i detenuti

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I lavori cui vengono obbligati i detenuti' è 'Forzati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORZATI

Perché la soluzione è Forzati? I forzati sono individui che vengono obbligati a svolgere determinati lavori contro la loro volontà. Questa condizione spesso si verifica in ambienti di detenzione, dove la loro partecipazione a attività lavorative è imposta come parte del regime carcerario. Tali lavori possono includere attività manuali o di produzione, svolte sotto la supervisione delle autorità. La loro situazione evidenzia come la coercizione possa influenzare la libertà e i diritti personali di chi si trova in condizioni di detenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I lavori cui vengono obbligati i detenuti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I lavori cui vengono obbligati i detenuti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Forzati

La soluzione associata alla definizione "I lavori cui vengono obbligati i detenuti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I lavori cui vengono obbligati i detenuti" conferma che la soluzione 'Forzati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Forzati

F Firenze O Otranto R Roma Z Zara A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I lavori cui vengono obbligati i detenuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Forzati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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