Vengono impiegati per plafoniere e appliques
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vengono impiegati per plafoniere e appliques' è 'Vetri Smerigliati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VETRI SMERIGLIATI
Perché la soluzione è Vetri Smerigliati? I vetri smerigliati sono materiali utilizzati principalmente per plafoniere e appliques, grazie alla loro capacità di diffondere la luce in modo uniforme e ridurre i riflessi fastidiosi. La superficie opaca o satinata di questi vetri permette di creare un'illuminazione più morbida e piacevole, ideale per ambienti domestici e commerciali. La lavorazione smerigliata contribuisce anche a nascondere eventuali imperfezioni e a migliorare l'estetica complessiva delle installazioni luminose.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Vengono impiegati per plafoniere e appliques nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Vetri Smerigliati
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" conferma che la soluzione 'Vetri Smerigliati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 16 lettere della soluzione Vetri Smerigliati
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vetri Smerigliati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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