Vengono impiegati per plafoniere e appliques

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Vengono impiegati per plafoniere e appliques' è 'Vetri Smerigliati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETRI SMERIGLIATI

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Perché la soluzione è Vetri Smerigliati? I vetri smerigliati sono materiali utilizzati principalmente per plafoniere e appliques, grazie alla loro capacità di diffondere la luce in modo uniforme e ridurre i riflessi fastidiosi. La superficie opaca o satinata di questi vetri permette di creare un'illuminazione più morbida e piacevole, ideale per ambienti domestici e commerciali. La lavorazione smerigliata contribuisce anche a nascondere eventuali imperfezioni e a migliorare l'estetica complessiva delle installazioni luminose.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vengono impiegati per plafoniere e appliques nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Vetri Smerigliati

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" conferma che la soluzione 'Vetri Smerigliati' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Vetri Smerigliati

V Venezia E Empoli T Torino R Roma I Imola S Savona M Milano E Empoli R Roma I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono impiegati per plafoniere e appliques" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vetri Smerigliati' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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