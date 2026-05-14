Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco' è 'Saccheggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SACCHEGGIO
Perché la soluzione è Saccheggio? Il saccheggio si riferisce alle azioni di sacco e distruzione che le città subivano durante periodi di guerra o invasioni. Questa pratica comportava la rapina di beni, l'incendio di edifici e la distruzione di infrastrutture, lasciando le comunità devastate e prive di risorse. Le popolazioni colpite si trovavano spesso in condizioni di grande difficoltà, con il patrimonio culturale e materiale completamente compromesso. La storia testimonia numerosi episodi di saccheggio che hanno segnato profondamente il passato delle città coinvolte.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Saccheggio
Se la definizione "Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco" conferma che la soluzione 'Saccheggio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Saccheggio
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo subivano le città messe a ferro e a fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saccheggio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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