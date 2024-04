La Soluzione ♚ Città i cui stretti vicoli vengono detti caruggi

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GENOVA

Curiosità su Citta i cui stretti vicoli vengono detti caruggi: Originale il 2 novembre 2011). ^ (en) centro storico di genova, caruggi, città vecchia, vicoli, genova di de andré, su visitgenoa.it. url consultato il 16... Genova (, IPA: /'nova/, localmente /'enova/, Zêna in ligure /'zena/) è un comune italiano di 561 947 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, della regione Liguria e cuore di una vasta area urbana che include il territorio centrale ed i comuni rivieraschi della regione, nonché l'Oltregiogo. È il più grande e popoloso comune ligure, il terzo del Nord Italia e il sesto del Paese. Affacciata sul Mar Ligure, Genova è stata la capitale di una delle repubbliche marinare dall'XI secolo al 1797. In particolare, dal XII al XV secolo, la città ha svolto un ruolo di primo piano nel commercio in Europa, diventando, all'epoca, una ...

