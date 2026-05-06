Vengono cacciati a bocca aperta

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vengono cacciati a bocca aperta' è 'Urli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URLI

Perché la soluzione è Urli? Quando qualcuno urla con grande intensità e sorpresa, spesso apre la bocca a bocca aperta, rivelando un'espressione di stupore o emozione forte. Questo tipo di vocalizzo, caratterizzato da suoni prolungati e acuti, si manifesta generalmente in situazioni inaspettate o di gioia estrema. Gli urli di questo genere sono un modo naturale per esprimere sensazioni intense, catturando l'attenzione di chi ascolta e comunicando un'emozione che non può essere verbalizzata facilmente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vengono cacciati a bocca aperta". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Vengono cacciati a bocca aperta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Urli

In presenza della definizione "Vengono cacciati a bocca aperta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vengono cacciati a bocca aperta" conferma che la soluzione 'Urli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Urli

U Udine R Roma L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vengono cacciati a bocca aperta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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