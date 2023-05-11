Si fanno rompere ai soldati

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fanno rompere ai soldati' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I G H E

Perchè la soluzione è Righe? Le righe sono come linee invisibili che si fanno rompere ai soldati, creando confini tra le diverse parti di un testo. Sono strumenti semplici, ma fondamentali per organizzare le parole e rendere tutto più chiaro e leggibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si fanno rompere ai soldati

Si fanno rompere ai soldati Risposta: RIGHE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R G E

Inizia con: R

R Finisce con: E

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Si fanno rompere ai soldati: risposta da 5 lettere

Per risolvere la definizione "Si fanno rompere ai soldati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Righe. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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