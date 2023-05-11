Si fanno rompere ai soldati
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fanno rompere ai soldati' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Righe? Le righe sono come linee invisibili che si fanno rompere ai soldati, creando confini tra le diverse parti di un testo. Sono strumenti semplici, ma fondamentali per organizzare le parole e rendere tutto più chiaro e leggibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si fanno rompere ai soldati
- Risposta: RIGHE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RGE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Si fanno rompere ai soldati: risposta da 5 lettere
Per risolvere la definizione "Si fanno rompere ai soldati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Righe. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.