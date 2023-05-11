Si fanno rompere ai soldati

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fanno rompere ai soldati' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RIGHE

Perchè la soluzione è Righe? Le righe sono come linee invisibili che si fanno rompere ai soldati, creando confini tra le diverse parti di un testo. Sono strumenti semplici, ma fondamentali per organizzare le parole e rendere tutto più chiaro e leggibile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si fanno rompere ai soldati
  • Risposta: RIGHE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RGE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E
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Si fanno rompere ai soldati: risposta da 5 lettere

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