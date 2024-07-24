Ne ha cinque il pentagramma
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne ha cinque il pentagramma' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RIGHE
Vuoi approfondire la risposta Righe? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Righe? Nel contesto musicale, la voce si riferisce alle linee sul pentagramma che indicano le altezze delle note. Queste righe consentono di scrivere partiture e distinguere tra le diverse frequenze sonore. Ogni riga rappresenta una specifica altezza, facilitando la lettura e l’interpretazione della musica. La disposizione delle righe permette ai musicisti di seguire facilmente le indicazioni del compositore e di eseguire correttamente le melodie. La formazione delle righe è fondamentale per la scrittura musicale.
Ne ha cinque il pentagramma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Righe
In presenza della definizione "Ne ha cinque il pentagramma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Righe'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ne ha cinque il pentagramma
- Risposta: RIGHE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Righe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne ha cinque il pentagramma". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Londra ne ha cinque Milano e Roma due Non ne ha nessuno chi recita un monologo Ha interpretato Leopardi ne Il giovane favoloso Ne ha poca il negligente La morsa ne ha due
Altre definizioni collegate
Con cinque: Serie di cinque linee per la scrittura musicale
Con pentagramma: Sul pentagramma vale un sedicesimo