Ne ha cinque il pentagramma

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne ha cinque il pentagramma' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGHE

Vuoi approfondire la risposta Righe? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Righe? Nel contesto musicale, la voce si riferisce alle linee sul pentagramma che indicano le altezze delle note. Queste righe consentono di scrivere partiture e distinguere tra le diverse frequenze sonore. Ogni riga rappresenta una specifica altezza, facilitando la lettura e l’interpretazione della musica. La disposizione delle righe permette ai musicisti di seguire facilmente le indicazioni del compositore e di eseguire correttamente le melodie. La formazione delle righe è fondamentale per la scrittura musicale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Righe'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ne ha cinque il pentagramma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Righe

In presenza della definizione "Ne ha cinque il pentagramma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Righe'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ne ha cinque il pentagramma
  • Risposta: RIGHE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: R____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
G Genova
H Hotel
E Empoli

La soluzione 'Righe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne ha cinque il pentagramma". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Londra ne ha cinque Milano e Roma due Non ne ha nessuno chi recita un monologo Ha interpretato Leopardi ne Il giovane favoloso Ne ha poca il negligente La morsa ne ha due 

Altre definizioni collegate

Con cinque: Serie di cinque linee per la scrittura musicale 

Con pentagramma: Sul pentagramma vale un sedicesimo 