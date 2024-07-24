Ne ha cinque il pentagramma

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne ha cinque il pentagramma' è 'Righe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGHE

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Perché la soluzione è Righe? Nel contesto musicale, la voce si riferisce alle linee sul pentagramma che indicano le altezze delle note. Queste righe consentono di scrivere partiture e distinguere tra le diverse frequenze sonore. Ogni riga rappresenta una specifica altezza, facilitando la lettura e l’interpretazione della musica. La disposizione delle righe permette ai musicisti di seguire facilmente le indicazioni del compositore e di eseguire correttamente le melodie. La formazione delle righe è fondamentale per la scrittura musicale.

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Ne ha cinque il pentagramma nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Righe

In presenza della definizione "Ne ha cinque il pentagramma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Righe'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ne ha cinque il pentagramma

Ne ha cinque il pentagramma Risposta: RIGHE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

R Roma I Imola G Genova H Hotel E Empoli

La soluzione 'Righe' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ne ha cinque il pentagramma". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.