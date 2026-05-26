Fanno recipienti per fiori
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno recipienti per fiori' è 'Vasai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VASAI
Perchè la soluzione è Vasai? I vasaio crea recipienti per fiori con grande abilità, dando forma a pezzi che abbelliscono gli spazi. La sua arte richiede pazienza e precisione, trasformando l'argilla in oggetti belli e utili, perfetti per decorare e valorizzare ogni ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fanno recipienti per fiori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vasai
Per risolvere la definizione "Fanno recipienti per fiori", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vasai'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fanno recipienti per fiori
- Risposta: VASAI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: V____
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Vasai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno recipienti per fiori". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si fanno di alloro o di fiori Fa recipienti per fiori Recipienti per fiori Come le gemme che fanno solo fiori e non foglie Fanno recipienti per l olio
Altre definizioni collegate
Con fanno: Ne fanno parte le Seicelle
Con recipienti: I recipienti dei lavabi
Con fiori: Cantano improvvisando strofette con i fiori