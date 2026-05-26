Fanno recipienti per fiori

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fanno recipienti per fiori' è 'Vasai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASAI

Perchè la soluzione è Vasai? I vasaio crea recipienti per fiori con grande abilità, dando forma a pezzi che abbelliscono gli spazi. La sua arte richiede pazienza e precisione, trasformando l'argilla in oggetti belli e utili, perfetti per decorare e valorizzare ogni ambiente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fanno recipienti per fiori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vasai

Per risolvere la definizione "Fanno recipienti per fiori", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vasai'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fanno recipienti per fiori
  • Risposta: VASAI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: V____
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

V Venezia
A Ancona
S Savona
A Ancona
I Imola

La soluzione 'Vasai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno recipienti per fiori". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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