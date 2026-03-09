Rompere il digiuno

Home / Soluzioni Cruciverba / Rompere il digiuno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rompere il digiuno' è 'Mangiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANGIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rompere il digiuno" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rompere il digiuno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Mangiare? Ogni mattina, molte persone si dedicano ad assaporare una prima colazione ricca e varia, iniziando così la giornata con energia. Questo momento rappresenta l'atto di introdurre cibo nel proprio organismo dopo il periodo di astinenza notturna. Con un semplice gesto, si interrompe il lungo periodo di astinenza alimentare, permettendo all'organismo di riattivarsi e di ricevere nutrienti fondamentali. La colazione è un'abitudine che aiuta a mantenere il benessere quotidiano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Rompere il digiuno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mangiare

La definizione "Rompere il digiuno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rompere il digiuno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mangiare:

M Milano A Ancona N Napoli G Genova I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rompere il digiuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il motivo per cui si va al ristoranteMettere qualcosa sotto ai denti, cibarsiCibarsi, nutrirsiIl mese del digiuno rituale musulmanoRompere il fidanzamentoMese arabo del digiunoIl mese del digiuno araboTale da rompere i timpani