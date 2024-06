Si succedono nel testo

: Il bambino con il pigiama a righe (The Boy in the Striped Pyjamas) è un film del 2008 diretto e sceneggiato da Mark Herman, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di John Boyne. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, il film racconta l'orrore di un campo di sterminio nazista attraverso gli occhi di due bambini di otto anni, legati dalla più profonda delle amicizie, nata oltre qualsiasi barriera: Bruno, figlio del comandante tedesco del campo, e Shmuel, ebreo prigioniero nel lager, interpretati rispettivamente da Asa Butterfield e Jack Scanlon.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: righe f pl . plurale di riga. Sillabazione: rì | ghe. Etimologia / Derivazione: deriva da riga . Sinonimi: linee, rette, tratte. (sequenza di parole) righi, versi. (di serie di persone o cose) file, code, incolonnamenti, schieramenti, ranghi, filza. regoli, righelli, listelli, stecche. Proverbi e modi di dire: leggere tra le righe: comprendere ciò che è sottinteso.