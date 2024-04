La Soluzione ♚ Si danno ai soldati

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si danno ai soldati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORDINI

Curiosità su Si danno ai soldati: Un crimine di guerra compiuto da reparti dell'esercito tedesco a danno dei soldati italiani presenti su quelle isole alla data dell'8 settembre 1943... Gli ordini sono ordini è un film del 1972 diretto da Franco Giraldi ed interpretato da Monica Vitti, tratto dal racconto omonimo di Alberto Moravia.

Altre Definizioni con ordini; danno; soldati;