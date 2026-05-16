I soldati volanti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I soldati volanti' è 'Avieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AVIERI
Come completare la definizione
- Definizione: I soldati volanti
- Risposta: AVIERI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Avieri? Avieri sono i soldati volanti che, grazie alle loro capacità di movimento e agilità, possono raggiungere obiettivi inaccessibili ai militari a terra. Questi combattenti sono addestrati per operazioni rapide e precise, spesso utilizzando mezzi aerei o tecnologie avanzate per svolgere missioni di ricognizione e intervento. La loro presenza rappresenta una strategia efficace nelle operazioni militari moderne, permettendo di coprire territori vasti in breve tempo. La loro funzione è fondamentale nelle operazioni di sicurezza e difesa.
Nei cruciverba, 'I soldati volanti' si risolve con Avieri
Quando la definizione "I soldati volanti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Avieri'.
Schemi utili per Avieri
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: A_____
- Schema finale: __IERI
Le 6 lettere della soluzione Avieri
La soluzione 'Avieri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I soldati volanti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola soldati: Una camminata che allena i soldati I soldati con il lanciafiamme L atteggiamento da soldati
Definizioni con la parola volanti: Sigla per dischi volanti Apparecchi volanti che si possono telecomandare Dispositivi che scagliano bersagli volanti
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B E C U A