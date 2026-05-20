Le scope dei soldati
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SOLUZIONE: RAMAZZE
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Perché la soluzione è Ramazze? Le ramazze sono le scope utilizzate dai soldati per pulire le aree di servizio e i mezzi militari. Questi attrezzi sono fondamentali per mantenere l’ordine e l’igiene nelle caserme e durante le operazioni sul campo. Le ramazze sono caratterizzate da manici robusti e setole dure, ideali per rimuovere polvere e detriti anche dalle superfici più resistenti. La loro presenza è essenziale nelle attività quotidiane delle forze armate.
Le scope dei soldati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ramazze
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Le scope dei soldati
- Risposta: RAMAZZE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: R______
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Ramazze' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le scope dei soldati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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