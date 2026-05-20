Le scope dei soldati

Home / Soluzioni Cruciverba / Le scope dei soldati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le scope dei soldati' è 'Ramazze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMAZZE

La risposta Ramazze è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ramazze? Le ramazze sono le scope utilizzate dai soldati per pulire le aree di servizio e i mezzi militari. Questi attrezzi sono fondamentali per mantenere l’ordine e l’igiene nelle caserme e durante le operazioni sul campo. Le ramazze sono caratterizzate da manici robusti e setole dure, ideali per rimuovere polvere e detriti anche dalle superfici più resistenti. La loro presenza è essenziale nelle attività quotidiane delle forze armate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Ramazze' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Le scope dei soldati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ramazze

Per risolvere la definizione "Le scope dei soldati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ramazze'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Le scope dei soldati

Le scope dei soldati Risposta: RAMAZZE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: R______

R______ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

R Roma A Ancona M Milano A Ancona Z Zara Z Zara E Empoli

La soluzione 'Ramazze' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le scope dei soldati". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.