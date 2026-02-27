Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori' è 'Patti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Patti? I patti sono accordi o promesse tra due o più persone, spesso stipulati per stabilire diritti e doveri reciproci. Quando vengono stretti, possono sembrare solidi, ma anche loro possono essere infranti se le circostanze cambiano o se le parti non rispettano gli impegni presi. La loro natura fragile si manifesta nel momento in cui si verificano conflitti o incomprensioni, portando alla rottura di quanto concordato. Alla fine, i patti devono essere mantenuti per garantire fiducia e stabilità.

Se la definizione "Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Patti:

P Padova A Ancona T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si possono rompere dopo averli stretti ma non sono i lacci delle scarpe ormai logori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

