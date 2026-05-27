Fanno tentennare

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fanno tentennare' è 'Esitazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESITAZIONI

Perchè la soluzione è Esitazioni? Le esitazioni sono quei momenti in cui ci si ferma, si riflette e si dubita, facendo perdere sicurezza nelle decisioni. Sono pause di incertezza che emergono quando il pensiero si blocca, lasciando spazio a dubbi e indecisioni che rallentano il cammino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fanno tentennare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Esitazioni

La soluzione associata alla definizione "Fanno tentennare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esitazioni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fanno tentennare

Fanno tentennare Risposta: ESITAZIONI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: E_________

E_________ Inizia con: E

E Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli S Savona I Imola T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Esitazioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno tentennare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.