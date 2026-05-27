Fanno tentennare

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fanno tentennare' è 'Esitazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESITAZIONI

Perchè la soluzione è Esitazioni? Le esitazioni sono quei momenti in cui ci si ferma, si riflette e si dubita, facendo perdere sicurezza nelle decisioni. Sono pause di incertezza che emergono quando il pensiero si blocca, lasciando spazio a dubbi e indecisioni che rallentano il cammino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fanno tentennare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Esitazioni

La soluzione associata alla definizione "Fanno tentennare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esitazioni'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Fanno tentennare
  • Risposta: ESITAZIONI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: E_________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli
S Savona
I Imola
T Torino
A Ancona
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
I Imola

La soluzione 'Esitazioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno tentennare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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