Fanno tentennare
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fanno tentennare' è 'Esitazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESITAZIONI
Perchè la soluzione è Esitazioni? Le esitazioni sono quei momenti in cui ci si ferma, si riflette e si dubita, facendo perdere sicurezza nelle decisioni. Sono pause di incertezza che emergono quando il pensiero si blocca, lasciando spazio a dubbi e indecisioni che rallentano il cammino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fanno tentennare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Esitazioni
La soluzione associata alla definizione "Fanno tentennare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esitazioni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fanno tentennare
- Risposta: ESITAZIONI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: E_________
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Esitazioni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fanno tentennare". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con tentennare: Tentennare perché indecisi