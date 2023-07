Si fanno in fondo ai vestiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno in fondo ai vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORLI

Significato/Curiosità : Si fanno in fondo ai vestiti

Gli orli sono una parte essenziale dei vestiti, poiché conferiscono loro una finitura pulita e professionale. Sono realizzati piegando e cucendo il bordo del tessuto per impedire che si sfilacci o si rovini. Questa tecnica viene utilizzata su una varietà di capi d'abbigliamento, come pantaloni, gonne, camicie e vestiti. Gli orli possono essere realizzati a mano o con una macchina da cucire, a seconda della preferenza e della complessità del tessuto. Oltre a migliorare l'estetica, gli orli assicurano anche che il tessuto si mantenga in posizione e resistente all'usura nel corso del tempo. Sono un dettaglio fondamentale nel processo di creazione di un capo di qualità.

