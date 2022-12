LIVE Francia Polonia - ultime notizie delle 16:27:21 di domenica 4 dicembre 2022

Xbox Network (precedentemente Xbox Live) è un servizio di server web, distribuzione digitale e comunità virtuale sviluppato ed offerto da Microsoft a partire da novembre 2002 per la console Xbox che permette a chi dispone almeno di una connessione ADSL di giocare in multigiocatore attraverso Internet. Nel corso della sua lunga storia, Xbox Live è cambiato, si è evoluto e potenziato, portandosi, effettivamente, sempre un passo avanti rispetto a molti altri servizi analoghi, fungendo da ispirazione per quest'ultimi e spingendo il gioco in rete su console.