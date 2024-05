Giro d'Italia 2024 settima tappa Foligno-Perugia a cronometro: orario e dove vederla in tv

La settima tappa del Giro d'Italia 2024, una cronometro individuale da Foligno a Perugia, si svolgerà oggi, 10 maggio. La tappa copre una distanza di 40,6 km e presenta una combinazione di tratti pianeggianti e una salita finale impegnativa verso Perugia, con pendenze che raggiungono il 16%.

Il primo corridore partirà alle 13:10, mentre l'ultimo è previsto all'arrivo per le 17:09. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta televisiva su RaiSport dalle 13:05 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00 alle 18:00. Inoltre, la copertura sarà disponibile su Eurosport 1 e Discovery+ dalle 12:45 alle 17:45.

Tra i favoriti per questa tappa spiccano nomi come Filippo Ganna, Tadej Pogacar e Geraint Thomas, con Ganna posizionato come principale candidato alla vittoria. Le condizioni meteorologiche previste sono ideali, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature intorno ai 22 gradi, il che dovrebbe garantire una gara senza interruzioni dovute al maltempo.

Questa tappa è particolarmente significativa non solo per la sua difficoltà tecnica ma anche perché potrebbe essere decisiva per le ambizioni di classifica generale di molti corridori, data la sua posizione nel calendario del Giro.