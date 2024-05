GTA Online: Affronta i mari impetuosi e ottieni GTA e RP doppi

In più, GTA$ e RP tripli in Estrazione e altro ancora

Vuoi darti alla vita del lupo di mare? Chi possiede un Galaxy Super Yacht può visitare il capitano Brendan Darcy sul ponte (o chiamarlo) per avviare lemissioni di Vita da super yacht e ottenere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana (gli abbonati a GTA+ otterranno ricompense quadruple). Se hai ancora i piedi ancorati alla terraferma, visita il sito di DockTease e procurati un Galaxy Super Yacht con il 30% di sconto.

Completando qualsiasi missione di Vita da super yacht prima del 15 maggio otterrai un ulteriore bonus di 100.000 GTA$ (consegnato entro 72 ore dal completamento). Anche la sfida settimanale in corso per il completamento di tre missioni fornisce un bonus di 100.000 GTA$.

Ottieni bonus con le sfide dei Progressi della carriera

La tenacia che dimostrerai sventando attacchi, recuperando rottami e in altre missioni di Vita da super yacht garantirà anche altre ricompense a tema marittimo legate ai progressi della carriera su PS5 e Xbox Series X|S.

Queste ricompense includono ilCappellino da capitano al livello 1 per il completamento di una missione qualsiasi di Vita da super yacht, fino allaFelpa Vita da super yacht al livello 4, come ricompensa per aver superato gli ostacoli più ardui.

Puoi navigare tra i tuoi progressi, vedere le sfide completate nella tua carriera di GTA Online e scoprirne di nuove accedendo al tuo account di Rockstar Games sulsito dei Progressi della carriera o dalla sezione Carriera del menu di pausa in gioco.

Piante di peyote

Non farti sfuggire lepiante di peyote. Masticando questi cactus psichedelici ti trasformerai temporaneamente in creature degli abissi come orche, squali tigre, delfini, razze, squali martello e pesci.

GTA$ e RP tripli in Estrazione

In Estrazione, una squadra di guardie del corpo deve scortare un importante dirigente dal luogo di uno schianto a un vicino punto d'incontro, respingendo gli attacchi di una letale squadra di sicari che hanno l'obiettivo di trovare e neutralizzare il bersaglio. A prescindere dal risultato, chi giocherà a questa modalità otterràGTA$ e RP tripli fino al 15 maggio.

GTA$ e RP doppi dalle casse nascoste

Chi possiede un sottomarino Kosatka con stazione sonar (scontata del 30% questa settimana) può usarlo per scandagliare le profondità marine in cerca dicasse nascoste, che valgono il doppio dei normali GTA$ e RP.

Veicolo trofeo dell’Autoraduno di LS: Vapid GB200

Vinci per due giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per portare a casa unaVapid GB200 (sportiva). L'abbonamento all'Autoraduno di Los Santos include diversi vantaggi come l'utilizzo dell'area di prova, dove puoi fare un giro su un tuo veicolo o sullaOcelot Locust (sportiva), sulla Enus Paragon R (sportiva) e sulla Bravado Verlierer (sportiva).

Visita Hao's Special Works nelle versioni PS5 o Xbox Series X|S per scoprire come l’ingegnere ha reinterpretato un'emblematica muscle car americana: laImponte Arbiter GT (muscle car), il veicolo di prova premium della settimana. Fai girare la ruota fortunata per provare a vincere il primo premio della settimana, la Annis Euros (sportiva).

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: Överflöd Autarch (supercar) | Dinka Jester Classic (sportiva) | Annis Hellion (fuoristrada)

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai un salto all'autosalone Premium Deluxe Motorsport a Pillbox Hill per ammirare da vicino i seguenti veicoli selezionati con cura da Simeon:

Ocelot Swinger (sportiva classica, 30% di sconto)

Lampadati Viseris (sportiva classica)

Vulcar Warrener (berlina)

BF Bifta (fuoristrada)

Pegassi Bati 801RR (moto)

Autosalone Luxury Autos

Affacciati alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos per dare un'occhiata allaGrotti Turismo Omaggio (supercar) e alla Vapid Dominator GT (muscle car), confrontarne le statistiche e acquistare direttamente uno o entrambi i veicoli.

GTA+

Gli abbonati a GTA+ ottengono questa settimana un ulteriore raddoppio di GTA$ e RP guadagnati nelle missioni di Vita da super yacht, più un bonus mensile di 1.000.000 di GTA$ fino ad agosto, depositato insieme ai consueti 500.000 GTA$. Fino al 5 giugno è possibile riscattare anche:

Överflöd Entity MT (supercar) gratis

Maglietta Cinco de Mayo, Maschera Cinco de Mayo, Maglietta nera LS Customs, Fascia collo LS Customs e Cappellino LS Customs

Nuove verniciature Camaleonte

GTA$ e RP doppi nei Salti col paracadute Junk Energy e nelle gare aeree

Per tutti i dettagli, visita il sito di GTA+.

SCONTI

Galaxy Super Yacht e modifiche – 30% di sconto

Stazione sonar per Kosatka – 30% di sconto

Shitzu Longfin (imbarcazione) – 30% di sconto

Lampadati Toro (imbarcazione) – 30% di sconto

Dinka Marquis (imbarcazione) – 30% di sconto

Pegassi Speeder (imbarcazione) – 30% di sconto

Shitzu Jetmax (imbarcazione) – 30% di sconto

Kraken Avisa (sottomarino) – 30% di sconto

Pegassi Torero XO (supercar) – 40% di sconto

Grotti Furia (supercar) – 40% di sconto

Ocelot Locust (sportiva) – 30% di sconto

Ocelot Swinger (sportiva classica) – 30% di sconto



Gun Van Inventory and DiscountsBattle Axe (30% off) | Tactical SMG (40% off for GTA+ Members) | Unholy Hellbringer | Sniper Rifle | Marksman Pistol | Battle Rifle | Motolovs | Grenades | Pipe Bombs | Armor