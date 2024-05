Techland ripropone l’edizione Standard di Dying Light

Sapevate che maggio è il mese dell’apprezzamento degli zombie? Per esprimere tutto il nostro affetto per i non morti, e in onore del traguardo di 300.000 recensioni raggiunte sulla pagina Steam di Dying Light, Techland è lieta di riproporre l’edizione Standard del gioco. L’edizione Standard di Dying Light offre ai nuovi giocatori un approccio semplice ed economico all’iconico franchise fornendo accesso al gioco base. A partire dal 9 maggio, per un periodo limitato, i fan potranno aggiudicarselo a soli 2,99€ su Steam e Xbox.

Dying Light è un acclamato gioco di azione e di avventura ambientato in un mondo aperto invaso dagli zombie, tuttora amato dai fan. A quasi dieci anni dalla sua uscita, è tra i giochi più recensiti di sempre su Steam, con una valutazione estremamente positiva. Oltre il 95% dei recensori ha apprezzato Dying Light e lo reputa uno dei giochi di zombie da non perdere, elogiato per il parkour avanzato, la peculiare alternanza giorno/notte, la fantastica esperienza co-op e la copiosa quantità di dropkick.

Un tale traguardo è il frutto di 7 anni di supporto garantito a partire dal lancio del gioco, durante i quali Techland ha continuato a migliorare le funzionalità e affinare le meccaniche per soddisfare le aspettative degli affezionati sostenitori. Coloro che hanno già provato la versione base del gioco potranno usufruire di sconti anche sugli aggiornamenti alle edizioni Enhanced e Definitive. Per ulteriori dettagli, visita l’Avamposto dei Pellegrini.