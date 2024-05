Governatore Liguria Giovanni Toti: Accuse di Corruzione e Interrogatorio di Garanzia

Il governatore della Liguria Giovanni Toti è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione. L'interrogatorio di garanzia si è svolto recentemente, durante il quale Toti ha risposto alle domande del giudice e del pubblico ministero, sottolineando la sua "assoluta estraneità rispetto ai fatti" contestati. Secondo le accuse, Toti avrebbe alterato una gara da 5 milioni bandita dal Comune di Bari per la riscossione dei tributi, assegnata alla società di un imprenditore in cambio di utilità per 50mila euro e un pacchetto di assunzioni. L'ex assessore regionale pugliese ed ex direttore dell'Agenzia regionale per l'innovazione tecnologica (Arti), Alfonsino Pisicchio, arrestato con le stesse accuse, ha anch'egli respinto le accuse durante l'interrogatorio di garanzia.

Un'altra indagine ha coinvolto Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis Verdini, nell'ambito delle commesse Anas. Verdini jr si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. L'indagine, che ha visto l'arresto di Verdini jr e di altre persone per corruzione e turbativa d'asta, riguarda presunte irregolarità nelle commesse Anas.

In Sicilia, il deputato regionale Dario Safina è stato arrestato con l'accusa di turbativa d'asta e corruzione, riferite al suo precedente ruolo di assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani. Safina ha dichiarato di avere "la coscienza tranquilla" e di fidarsi dell'operato della magistratura.