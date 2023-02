LIVE Inter Napoli - ultime notizie delle 13:56:25 di sabato 4 febbraio 2023

Napoli ( AFI : /ˈnapoli/ ; Napule in napoletano, pronuncia [ˈnɑːpələ], raramente [ˈnɑːpulə]) è un comune italiano di 914 406 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.