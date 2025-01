Sport.quotidiano.net - Prima categoria, cambio di panchina. Pentucci lascia, Renzi a Pantano

La società sportiva delha comunicato le dimissioni dell’allenatore Andrea. "Mister– spiega la nota della società – ha maturato la decisione a seguito degli ultimi risultati negativi della squadra assumendosi la responsabilità di questo periodo negativo. Un gesto quello di Misterche non fa altro che confermare la sua serietà e professionalità. La società ringrazia misterper il lavoro svolto in questi anni e augura a lui le migliori fortune ricordandogli che ilCalcio sarà sempre la sua casa". Dice il tecnico: "Purtroppo, quando i risultati non arrivano, la responsabilità è sempre dell’allenatore, pertanto visto che tengo alla squadra come una seconda famiglia, era doveroso da parte mia fare un passo indietro e dare la possibilità ad altri di provare a fare meglio.