Movieplayer.it - Spartacus: il ritorno della serie storica nel trailer del sequel House of Ashur

Leggi su Movieplayer.it

Più di dieci anni dopo la messa in onda dell'ultima, torna la narrazione incentrata stavolta su un altro personaggio dell'antica Roma Dopo più di dieci anni dalla messa in onda dell'ultimo episodiodi Starz, il canale via cavo premium sta per tornare nell'arena con una nuova e spettacolare storia. Poche ore fa, l'emittente ha diffuso in streaming un teaser diof, che offre un breve assaggionuova, incentrata sul personaggio di Nick Tarabay,originale. Per quanto riguarda il modo in cui- morto nel finale di: Vengeance nel 2012 - sarà vivo nella nuova, Starz lo spiega in questo modo: "Lapone la domanda: Cosa sarebbe .