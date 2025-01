Romadailynews.it - Cultura: Fondazione nazionale italo americana nomina Lazio Regione d’onore 2025

Leggi su Romadailynews.it

Ilsara’per ildel National italian american foundation (Niaf), l’associazione no profit che promuove laitaliana negli Stati Uniti. E‘ quanto si legge in una nota, pubblicata sul sito dell’associazionele che hato il. Questastorica, sede di Roma, la capitale d’Italia, e intrisa di profondo significato, segna un anno importante in quanto coincide sia con l’Anno del Giubileo che con il 50mo anniversario della Niaf. “Sono felice e onorato che ilsara’ laNiaf.Sono certo che questa circostanza contribuira’ a rafforzare i nostri gia’ fiorenti rapporti con gli Stati Uniti e che sara’ utile per far conoscere tutto cio’ che la nostraha da offrire in termini di bellezza e patrimonio, ma anche nel campo dell’alta tecnologia e dell’innovazione”, commenta il presidente dellaFrancesco Rocca.