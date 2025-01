Davidemaggio.it - Gli ospiti di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia

Ultime ore per comprare i biglietti dellama, intanto, Rai 1 sta ultimando i preparativi per la serata della premiazione. Come lo scorso anno, è stato sceltoper loin programma la sera dell’Epifania, lunedì 6 gennaio in diretta dalle 20.35.La serata condotta da Stefano De Martino prenderà il via con una partita classica con il concorrente estratto tra i ‘pacchisti’ che cercherà di portarsi a casa i 300 mila euro in palio come ogni sera. Al termine, si proseguirà con il gioco legato alla, a cui parteciperanno alcuni deglivip, volti noti del cinema e della tv, che risponderanno a domande sulle regionine. Sarà la classifica di questo gioco a definire il valore dei 5 biglietti vincenti di prima categoria con il primo di 5 milioni di euro.