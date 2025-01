Notizie.com - Mare Fuori 5, tutte le anticipazioni del ritorno della serie cult: Rosa Ricci dopo il matrimonio mancato

Leggi su Notizie.com

Il 19 febbraio torna5 con le nuove puntate in onda su Rai 2 e disponibili in anteprima su RaiPlay. C’è grandissima attesa da parte di un’ampia fanzine. Leci dicono che al centro ci saranno Edoardo Conte econ quest’ultima che ha lasciato sull’altare Carmine Di Salvo.5,ledel(RaiPlay) Notizie.comLa quinta stagione prenderà il via subitoil Festival di Sanremo 2025 durante il quale andrà in scena anche l‘attività promozionalestessa. Probabilmente i protagonisti saranno presenti sul palcoscenico del Teatro Ariston per raccontare alcuni particolari inediti.Le riprese sono terminate lo scorso 12 ottobre, va dunque sottolineato anche il lavoro al montaggio che ha confezionato lain tempi davvero rapidi.