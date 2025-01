Cultweb.it - Chi ha fotografato per primo la Luna?

La storia della prima fotografia dellaè avvolta da un certo mistero e da alcune controversie. Le prime immagini del satellite, infatti, risalgono alla metà del XIX secolo, un’epoca in cui la fotografia era ancora agli albori e le tecniche assolutamente sperimentali. Nonostante questo, però, il 2 gennaio 1839 Louis Jacques Mandé Daguerre, puntò il suo obiettivo, per così dire, verso lascattando la sua prima immagine. Sfortunatamente, però, quella fotografia, anzi, quel dagherrotipo non ha mostrato una grande qualità e, soprattutto, è andata persa nel corso degli anni. La specifica è necessaria perché il dagherrotipo era la prima forma di fotografia, inventata nel XIX secolo. Ovvero, un’immagine unica, positiva e non riproducibile, ottenuta su una lastra metallica argentata, al termine di un processo lungo e delicato, che richiedeva tempi di esposizione molto lunghi e condizioni di luce controllate.