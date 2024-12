Dilei.it - Belen Rodriguez: “La famiglia ti salva”. Le parole per il padre sotto la foto senza veli

Leggi su Dilei.it

sta vivendo un momento molto particolare della sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, con cui sembra ritornata in buoni rapporti, e la chiusura del suo rapporto lavorativo con Mediaset. Adesso la showgirl sta affrontando un nuovo problema molto importante, che coinvolge la salute dell’amatoGustavo.Ildi, infatti, è stato coinvolto in un grave incendio a inizio dicembre 2024 e si sta lentamente riprendendo dalle gravi ustioni riportate in quell’occasione.Di recente la conduttrice televisiva ha deciso di aggiornare nuovamente i suoi followers sullo stato di salute del suo genitore, rispondendo a una domanda diretta di un utente su Instagram.ha deciso di mostrare anche la sua bellezza mozzafiato, condividendo una nuovadalla vasca da bagno.