Lanotiziagiornale.it - Lotta al clima impazzito, Trump inguaia l’Unione europea

Donaldtornerà alla Casa Bianca tra poche settimane e già lo spettro del suo primo mandato aleggia sui negoziatitici globali. Teresa Ribera, Vicepresidente Esecutiva della Commissionee responsabile per la Transizione Pulita, Giusta e Competitiva e figura di spicco nell’agenda verde, non nasconde le preoccupazioni. In un’intervista a *Politico*, traccia una linea di demarcazione netta: conal timone, gli Stati Uniti diventeranno una mina vagante nel fragile equilibrio del contrasto al cambiamentotico.L’America che abbandona ilIl ritorno disegnerà con ogni probabilità il disimpegno degli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi, riducendo il paese a un osservatore disinteressato, se non un avversario attivo. Ribera è chiara: quando una superpotenza come l’America volta le spalle al, si spalancano porte pericolose.