Tiella ciociara | il rustico della tradizione italiana buono come tutte le cose semplici!

Leggi su Donnaup.it

: ille!Salve a tutti oggi vi mostropreparare questo splendido, molto semplice da realizzare, devo dire che questa ricetta non fa partemiafamiliare, ma mi è stata inviata da una fanmia pagina Facebook “Pane e morta”. Ringrazio tantissimo Diana Tiberia per avermi fatto conoscere questa chiccanostra, ma non solo, le foto che vedrete qui di seguito sui vari ripieni sono sue e illustrano alcuni modi golosi con cui è possibile realizzare questa meraviglia.le ricette che amiamo e che fanno partenostra cultura i suoi ingredienti sonoe genuini. Il ripieno può variare e realizzarlopiù ci piace, in questo articolo io vi mostrone ho realizzato uno di mio gusto.