Dick Van Dyke a 98 anni suonati canta e danza nel nuovo videoclip dei Coldplay

La star di Hollywood torna a ballare ere - proprio come nei vecchi musical che lo hanno reso celebre - nonostante la veneranda etàVanè il protagonista del video musicale deiper l'ultimo singolo della band, "All My Love", che vede la 98enne leggenda di Hollywood ballare a piedi nudi e duettare con il frontman Chris Martin. Diretto da Spike Jonze e Mary Wigmore, il video di sette minuti assomiglia più a un cortometraggio, mentre Van- che compirà 99il 13 dicembre prossimo - riflette sulla sua carriera lunga quasi otto decenni. Il vincitore di Golden Globe, Tony ed Emmy è noto soprattutto per aver recitato nei musical cinematografici Ciao, ciao Birdie, Mary Poppins e Citty Citty .