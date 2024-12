Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, Bethesda ha pubblicato lo spettacolare trailer di lancio

haildidi, nuovo gioco di MachineGames in arrivo su Xbox Series XS e PC tra pochi giorni.Grazie a questo nuovo video è possibile vedere il celeberrimo ed intraprendente Indy alle prese con tutta una serie di situazioni al cardiopalma, con l’archeologo protagonista di non poche situazioni che ricordano in modo convinto molte sequenze iconico dei film.Ildidella nuova produzionemostra inoltre non pochi luoghi chesarà chiamato ad esplorare pur di portare a termine il suo compito. Il nuovo video ha anche messo in evidenza la centralità degli enigmi nel titolo di MachineGames.Segnaliamo inoltre che nelle scorse oree MachineGames hanno reso disponibile il pre-load di, un titolo contraddistinto da dimensioni imponenti, costringendo i giocatori a liberare non poco spazio sull’SSD per giocarci.