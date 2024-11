Oasport.it - Alice D’Amato: “Prima della finale olimpica piangevo. Avevo tanta paura del mondo dello spettacolo”

ha rivissuto le emozioni del suo trionfo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, raccontando le sue sensazioni durante l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Per me quel giorno era partito un po’ così perché era l’ultimo, ero un po’ crollata all’inizio efatto un pianto di liberazione perché ero stanca. La tensione si sentiva, la mia famiglia mi ha detto di godermela, io volevo concludere le Olimpiadi con i fiocchi, tutta pulita e contenta di me stessa. Poi è arrivata la medaglia che non mi aspettavo, se ci penso mi vengono i brividi: le cose inaspettate forse sono le cose più belle, per me quel giorno è stato un grande insegnamento“.La ginnasta genovese, che pochi giorniaveva conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre insieme alle proprie compagne, ha poi proseguito: “Se ci penso fa strano, forse perché sono ancora nell’occhio del ciclone.