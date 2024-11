Zonawrestling.net - WWE: Gli ascolti di NXT dopo il ritorno al martedì

lo scorso episodio di NXT ha raggiunto circa 631 mila spettatori sul canale della CW, circa l’1,9% in più dell’episodio di scorsa settimana, (spostato a mercoledì per le elezioni presidenziali e vista la sua competizione con AEW dynamite.) Si è trattato del numero di spettatori più alto dall’NXT del 22 ottobre, ma nonostante ciò ha registrato numeri molto simili a quelli della settimana precedente nonostante il cambio giornata.NXT ha registrato uno rating dello 0.16 nella demo 18-49. Si tratta del 5,9% in meno rispetto allo scorso episodio e pareggia il secondo episodio con i rating più bassi dallo scorso 30 luglio.L’episodio è andato in scena in contemporanea con l’NBA trasmessa da TNT ed altre trasmissioni sportive su ESPN che combaciano con l’ultima mezz’ora dello show.la sorprendente vittoria su Dynamite della settimana scorsa al mercoledì, questo risultato mette in discussione l’impatto di NXT sugli, dando l’idea che i numeri della CW siano solamente relativamente impattati dalla presenza dello show guidato da Shawn Michaels.