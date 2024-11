Gaeta.it - La CorriallaGarbatella: Un evento sportivo significativo per il quartiere romano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laè una manifestazione sportiva di grande rilevanza per il, organizzata dal G.S. Arcobaleno-Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella con la collaborazione di diverse associazioni. Questorappresenta un’importante occasione di socializzazione e sportività, richiamando partecipanti e spettatori da tutta la città. La 30ª edizione dellaavrà luogo il 24 novembre 2024 in via Guglielmo Massaia 31.Dettagli sull’e programmaLa giornata di domenica 24 novembre si avvierà non prima delle 8.00 del mattino, con appuntamenti dedicati ai più piccoli, attraverso la gara “Corri forte, Cresci bene”, riservata ai bambini fino ai 10 anni, con iscrizione gratuita. Alle 9.30 avrà inizio la gara competitiva di 9,800 metri, a cui seguirà la partenza della gara/passeggiata non competitiva.