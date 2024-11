Vela classe Nacra | l’Olanda si aggiudica gli Europei Italia seconda

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Gli olandesi Willemijn Offerman e Scipio Houtman sono i nuovi Campionidella17. La vittoria è arrivata ieri pomeriggio al Circolo Velico Sferracavallo, in provincia di Palermo, al termine delle cinque giornate che hanno visto la presenza di 13 equipaggi provenienti da tutto il mondo. Glini Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei chiudono inposizione e sino la medaglia d’argento, confermandosi tra i migliori in Europa. Terzo gradino del podio per i belgi Kwinten e Lieselotte Borghijs che si laureano anche CampioniJunior. La classifica finale è stata determinata da un nuovo format di regate: tutti gli equipaggi si sono sfidati in regate di qualificazione per un totale di 6 prove. Le prime due squadre classificate, ovvero Olanda e, si sono affrontate in due match race che hanno visto trionfare il l’equipaggio oranje.