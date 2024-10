Nasce a Venezia la Scuola Piccola Zattere, il nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nasce a Venezia la Scuola Piccola Zattere, uno spazio no-profit per la ricerca e la formazione continua nel campo delle arti contemporanee. Il programma si sviluppa attraverso progetti espositivi, committenze, residenze e borse di ricerca, laboratori, seminari, eventi discorsivi e performativi Veneziatoday.it - Nasce a Venezia la Scuola Piccola Zattere, il nuovo spazio dedicato alle arti contemporanee Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)la, unono-profit per la ricerca e la formazione continua nel campo delle. Il programma si sviluppa attraverso progetti espositivi, committenze, residenze e borse di ricerca, laboratori, seminari, eventi discorsivi e performativi

A Venezia nasce Scuola Piccola Zattere, nuovo spazio culturale dedicato alle arti contemporanee

Si chiama Scuola Piccola Zattere e rivolge le sue attività alle comunità artistiche che vivono, studiano e operano nella Laguna ...

