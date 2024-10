Volley Bergamo 1991, quarta trasferta in cinque giornate: stasera sfida a Roma (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il viaggio del Volley Bergamo 1991 continua: la tappa della quinta giornata porta le rossoblà a Roma. Nella Capitale le ragazze di coach Carlo Parisi sono pronte a mettersi nuovamente alla prova, mercoledì 30 ottobre alle 20.30, in diretta su DAZN, nel turno infrasettimanale che le porta a confrontarsi con la Roma Volley dell’ex tecnico rossoblù Cuccarini. Al termine della sfida con la capolista Conegliano di soli due giorni fa, era forte la carica derivante da una gara conclusa in crescendo e altrettanto intensa la voglia di tornare subito in campo: “Nel terzo set abbiamo iniziato a difendere di più – ammette Alessia Bolzonetti – e penso che questo debba essere il punto da cui ripartire, perché quando le avversarie fanno fatica a mettere giù palla, diventiamo una squadra rognosa da affrontare: dobbiamo toccare quanto più possibile in difesa e contrattaccare”. Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, quarta trasferta in cinque giornate: stasera sfida a Roma Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il viaggio delcontinua: la tappa della quinta giornata porta le rossoblà a. Nella Capitale le ragazze di coach Carlo Parisi sono pronte a mettersi nuovamente alla prova, mercoledì 30 ottobre alle 20.30, in diretta su DAZN, nel turno infrasettimanale che le porta a confrontarsi con ladell’ex tecnico rossoblù Cuccarini. Al termine dellacon la capolista Conegliano di soli due giorni fa, era forte la carica derivante da una gara conclusa in crescendo e altrettanto intensa la voglia di tornare subito in campo: “Nel terzo set abbiamo iniziato a difendere di più – ammette Alessia Bolzonetti – e penso che questo debba essere il punto da cui ripartire, perché quando le avversarie fanno fatica a mettere giù palla, diventiamo una squadra rognosa da affrontare: dobbiamo toccare quanto più possibile in difesa e contrattaccare”.

Volley Bergamo 1991 in campo a Roma: ghiotta occasione per riprendere a correre

SERIE A1 FEMMINILE. Le ragazze di Parisi, reduci da due sconfitte contro Talmassons e Conegliano, sfidano nella quinta giornata la Smi mercoledì 30 ottobre alle 20.30.

Volley Bergamo 1991, la squadra delle giovanissime: partenza a razzo e grandi obiettivi a lungo termine

Il punto di una stagione iniziata bene, ma resta la prudenza: «Obiettivo salvezza» L’inizio di stagione è stato rombante, con due vittorie da tre punti contro Perugia e Busto Arsizio e un primo posto ...

Volley Bergamo 1991, sfida quasi impossibile a Conegliano: “Dobbiamo rischiare”

Le dominatrici del campionato italiano dal 2018, pluricampionesse d'Europa, sono già a punteggio pieno. Roberta Carraro: "Giochiamo senza paura" ...

Conegliano è troppo forte, ma per un set il Volley Bergamo 1991 gioca alla pari

Mercoledì 30 ottobre la Serie A1 torna infatti per il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di campionato, con il Bergamo 1991 ancora in trasferta sul campo del Volley Roma (via alle 20 ...