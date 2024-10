Formiche.net - Moldavia al voto, il futuro di Chisinau tra filorussi e riformisti pro-Europa

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre sarà una giornata d’importanza cruciale per ildella. Quel giorno, i cittadini dello Stato dell’Orientale si recheranno alle urne per un doppio appuntamento elettorale, dove dovranno sia esprimere il loro consenso (o, viceversa, il loro dissenso) sul perseguimento della membership europea, sia sull’eventuale riconferma dell’attuale presidente del Paese, Maia Sandu, con la sua agenda riformista e pro-, o sulla sua sostituzione con uno dei vari candidati filo-russi che la affrontano in questa tornata elettorale. I colloqui di adesione dellaall’Ue sono iniziati a giugno di quest’anno, avanzando nel processo contemporaneamente alla vicina Ucraina. Processo che, tanto per Kyiv quanto per, non sarà assolutamente facile. Ma la leadership moldava guarda avanti con fiducia.