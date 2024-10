Orban al Parlamento europeo: "Ammettetelo, in Ucraina stiamo perdendo", Von der Leyen: "Incolpa Kiev per la guerra" - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viktor Orban oggi, in un suo intervento al Parlamento europeo, ha affermato: "Ammettetelo, in Ucraina stiamo perdendo e voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia. Dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco". Dopo il Primo ministro dell’Ungheri Ilgiornaleditalia.it - Orban al Parlamento europeo: "Ammettetelo, in Ucraina stiamo perdendo", Von der Leyen: "Incolpa Kiev per la guerra" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Viktoroggi, in un suo intervento al, ha affermato: ", ine voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia. Dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco". Dopo il Primo ministro dell’Ungheri

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ilaria Salis - faccia a faccia con Orban al Parlamento europeo : “L’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico” - Lo ha detto l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in Aula a Strasburgo, rivolgendosi al premier ungherese Viktor Orban in aula a Strasburgo. . “L’Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo di Orban“. “Sotto Victor Orban l’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico uno stato etnico autoritario che alcuni la definiscono addirittura una tirannia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Orban-Von der Leyen - lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula : “Ungheria apre porte a russi e cinesi” - Per me l’Ungheria è ancora l’unico posto che conosco dove l’uomo più ricco del paese era un idraulico!”. Questo rappresenta un rischio per la sicurezza non solo per l’Ungheria ma per tutti e 27. E stiamo effettivamente perdendo in Ucraina e voi vi comportate come se non sia così”, ha replicato Orban. (Ilfattoquotidiano.it)

Viktor Orban interviene al Parlamento europeo - la Sinistra risponde cantando Bella ciao : il video - Dopo il suo primo intervento, dai seggi della Sinistra è partito un coro di "Bella ciao" in segno di contestazione. A parlare è stato il premier ungherese, Viktor Orbán. Al Parlamento europeo, la sessione plenaria di oggi è dedicata alla presentazione del programma dell'Ungheria in quanto presidente del Consiglio dell'Unione europea. (Fanpage.it)